Военные в Забайкалье отразили авианалет условного противника

Учения проходят в суровых условиях
Около десяти тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц боевой техники. В Забайкальском крае стартовали масштабные тактические учения.
На полигоне Цугол бойцы отрабатывают действия по отражению атак условного противника, маскировке стратегически важных объектов и позиций, а также перемещении мобильных пунктов управления.
Сформирована авиационная группировка, в составе которой - многоцелевые истребители, бомбардировщики, штурмовики и не только. По легенде, они отражают авианалёт противника и уничтожают скоростные воздушные цели.
В Минобороны подчеркивают, что манёвры такого масштаба в суровых условиях низких температур и сильного ветра на полигоне Цугол проходят впервые.