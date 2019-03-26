Военные в Забайкалье отразили авианалет условного противника

Учения проходят в суровых условиях

Около десяти тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц боевой техники. В Забайкальском крае стартовали масштабные тактические учения.

На полигоне Цугол бойцы отрабатывают действия по отражению атак условного противника, маскировке стратегически важных объектов и позиций, а также перемещении мобильных пунктов управления.

Сформирована авиационная группировка, в составе которой - многоцелевые истребители, бомбардировщики, штурмовики и не только. По легенде, они отражают авианалёт противника и уничтожают скоростные воздушные цели.

В Минобороны подчеркивают, что манёвры такого масштаба в суровых условиях низких температур и сильного ветра на полигоне Цугол проходят впервые.

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