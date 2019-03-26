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Во сколько обойдется переход на "умные" счетчики газа

08:48
  • вторник
  • 26 марта 2019

Тарифы на газ вырастут на 5-10%

За установку "умных" счетчиков газа в жилых домах заплатит население. Расходы на монтаж будут включены в тарифы, из-за этого они вырастут на 5-10%.
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"Умные" приборы нужны для того, чтобы дистанционно передавать данные в ресурсоснабжающие организации. Эта система аналогична интеллектуальному учету электроэнергии, повсеместное внедрение которой произойдет в 2022 году, пишет газета "Известия".

Однако новая система газовых счетчиков сталкивается с большими трудности, чем электрическая. В первую очередь, она дороже: один прибор учета газа стоит порядка 12-15 тысяч рублей, а на монтаж всей системы потребуется 385 миллиардов рублей. Для сравнения, цена обычных счетчиков – 2-5 тысяч рублей. Кроме того, для установки нового счетчика потребуется беспрепятственный доступ специалистов в квартиру или дом.

Минэнерго рассматривает два варианта источника финансирования. Первый вариант - включить расходы на счетчик в плату за снабженческо-сбытовые услуги. Второй вариант - включить расходы в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям. Последний вариант является наиболее предпочтительным для ФАС и Минэнерго.

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