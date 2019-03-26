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"Она никогда ничего не пила": подруга вспылила из-за слухов об алкоголизме Началовой

08:35
  • вторник
  • 26 марта 2019

Юлию подставили недоброжелатели

Близкая подруга Юлии Началовой Елена Метлюк рассказала об "алкогольном" скандале, в который певица угодила за год до смерти. По словам Елены, это все были провокации недоброжелателей.

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Метлюк заявила, что Началова не была пьяной, когда попала в ДТП в начале прошлого года. "Я была с ней в машине. Она никогда ничего не пила, никогда ничего не употребляла", - эмоционально отреагировала на вопрос об аварии в студии программы "Привет, Андрей" Елена.

Последствия того скандала еще долго преследовали Юлию. Писали, что артистка злоупотребляет алкоголем. Это сильно огорчало певицу. По словам Метлюк, Началова была очень ранимой. "Она как ребеночек такой была. Ее папа всегда защищал", — отметила подруга.

Напомним, Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет. Медики боролось за жизнь Юлии с 8 марта. Певица попала в больницу из-за проблем с ногой. По данным СМИ, у артистки началась гангрена. Осложняли ситуацию давние болезни - подагра и сахарный диабет.

Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

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