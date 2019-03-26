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Отстающая от Зеленского Тимошенко нашла спасительную соломинку

09:10
  • вторник
  • 26 марта 2019

Лидер "Батькивщины" в очередной раз повторила свое предвыборное обещание

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в преддверии выборов сделала заявление о Крыме. Она признала, что полуостров не удастся вернуть сразу же после выборов, но рано или поздно это произойдет.
Фавориты президентской гонки на Украине

Все кандидаты уже давно пообещали в своих предвыборных речах вернуть Крым в состав Украины. Тимошенко тоже решила разыграть эту карту и в очередной раз повторила заявление о полуострове.

"Мы никогда не позволим рисовать на чужих картах наш Крым, как свою территорию… И Крым к нам вернется", - озвучила свой способ лидер партии "Батькивщина".

Ранее кандидат в президенты подписала обязательство, согласно которому она обязана вернуть Крым и Донбасс в состав Украины в случае победы на выборах. Как только эта задача будет выполнена, Тимошенко покинет пост главы государства, пишет "Газета.Ru".

В начале марта Тимошенко говорила, что намерена способствовать антироссийским санкциям и не пойдет ни на какие уступки президенту России Владимиру Путину.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский, за ним следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В зависимости от рейтинга, каждый из них занимает второе или третье место.

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