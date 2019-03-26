Жуткие кадры из Венесуэлы во время блэкаута

В результате очередной аварии пострадали 16 из 23 штатов

В Венесуэле устраняют последствия крупной аварии в системе электроснабжения страны - уже третьей за месяц (до этого блэкаут был 18 и 8 марта). Пострадали 16 из 23 штатов, а также столица, в том числе квартал, где расположены иностранные посольства. Света не было с вечера - остановились три линии метро, произошел сбой в работе аэропорта.

Официальные власти сообщили о новой кибератаке на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури". Ответственность за нее Каракас возлагает на США. А вот оппозиция называет причиной аварии перегрузку в сетях. На данный момент подача электричества почти во всех районах страны восстановлена.

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