Зажигательный танец Пугачевой с маленькой красавицей-дочкой вызвал восторг

Видео разместили в Сети

Алла Пугачева станцевала под песню Mambo Italiano с дочерью Лизой. Зажигательные пляски сняли на видео, а позже ролик появился на странице Елизаветы Галкиной в Instagram.

На записи Примадонна в белой блузке и рваных джинсах, а ее красавица-дочка в белом платье. "С мамулей", – подписал представитель Лизы ролик в Сети.

Поклонники семьи Пугачевой пришли в восторг от видео. Народ оставил под постом больше 150 комментариев, передает "Дни.ру". "Аллочка как всегда прекрасна", "Лиза, молодец!!! Чудо девочка!" "Красивые и счастливые!", "Мамочка с доченькой-очаровашки!Лизок-зажигалка!" - написали фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Напомним, дочь Пугачевой родила суррогатная мать. Девочка появилась на свет 18 сентября 2013 года. Отец малышки - Максим Галкин.