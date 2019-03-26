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Захарова потребовала извинений от американцев

09:46
  • вторник
  • 26 марта 2019

В МИД возмущены бесконечным обливанием грязью россиян

Американскому журналисту Фариду Закарии, который считается в стране лучшим международником, следует извиниться перед гражданами России, США и президентом Дональдом Трампом за распространение фейковых новостей. Этого потребовали в МИД России.
Стали известны итоги расследования о связях Трампа с Кремлем

"Перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду", - уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Полтора года назад Закария опубликовал в видео, в котором рассуждает о "сговоре Трампа с русскими", пишет интернет-газета Дни.ру. Благодаря работе американского журналиста можно понять, как работает "американская пропаганда и производится крупный фейк-контент", уверена российский дипломат.

24 марта спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал выводы расследования о "российском следе в выборах США". По его мнению, вмешательство Москвы действительно было, но Трамп и члены его избирательного штаба к этому не имели никакого отношения.

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