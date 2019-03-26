Конор Макгрегор завершил карьеру после проигрыша Хабибу Нурмагомедову

О решении уйти с ринга боец объявил лично

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор уходит с ринга. Он объявил о завершении карьеры, опубликовав пост в Twitter.

"Я решил завершить карьеру в смешанных боевых искусствах", - написал ирландец.

Конор Макгрегор являлся чемпионом UFC в полулегком и легком весе. Он провел 25 поединков, проиграв из них лишь четыре, передает "Газета.ру". В последнем своем бое ирландец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.