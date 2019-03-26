ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конор Макгрегор завершил карьеру после проигрыша Хабибу Нурмагомедову

10:35
  • вторник
  • 26 марта 2019

О решении уйти с ринга боец объявил лично

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор уходит с ринга. Он объявил о завершении карьеры, опубликовав пост в Twitter.

"Я решил завершить карьеру в смешанных боевых искусствах", - написал ирландец.

Конор Макгрегор являлся чемпионом UFC в полулегком и легком весе. Он провел 25 поединков, проиграв из них лишь четыре, передает "Газета.ру". В последнем своем бое ирландец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Главное сегодня
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.