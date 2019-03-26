Попавшего под машину племянника Пугачевой госпитализировали

Мужчине тяжело подобрать обувь после ДТП

Единственного племянника Аллы Пугачевой сбила машина. 33 летнего Влада Пугачева госпитализировали, медики провели экстренную госпитализацию. Сейчас мужчина уже дома.

Инцидент произошел в городе Новомичуринск Рязанской области. Пугачева сбил проезжающий на большой скорости автомобиль. Племянник Примадонны упал и не смог подняться.

"После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок", - рассказал собеседник StarHit, добавив, что теперь у звездного племянника проблемы подбором обуви.

Известно, что Влад Пугачев нигде не работает, он живет за счет сдачи недвижимости в Москве и пособия по инвалидности. Сейчас мужчина проживает у своей возлюбленной Юлии.

"Это моя последняя пристань. Ей не нужны деньги — ни мои, ни Аллины. Она просто любит меня, а я — ее. А с тетей давно не общаюсь. Та перестала выходить на связь — не отвечает ни на звонки, ни на сообщения", - поделился Влад Пугачев.

В настоящее время Примадонна готовится к юбилейному концерту. 15 апреля артистке исполнится 70 лет.