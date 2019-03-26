ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попавшего под машину племянника Пугачевой госпитализировали

10:23
  • вторник
  • 26 марта 2019

Мужчине тяжело подобрать обувь после ДТП

Единственного племянника Аллы Пугачевой сбила машина. 33 летнего Влада Пугачева госпитализировали, медики провели экстренную госпитализацию. Сейчас мужчина уже дома.
Россияне не увидят Пугачеву на телевидении

Инцидент произошел в городе Новомичуринск Рязанской области. Пугачева сбил проезжающий на большой скорости автомобиль. Племянник Примадонны упал и не смог подняться.

"После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок", - рассказал собеседник StarHit, добавив, что теперь у звездного племянника проблемы подбором обуви.

Известно, что Влад Пугачев нигде не работает, он живет за счет сдачи недвижимости в Москве и пособия по инвалидности. Сейчас мужчина проживает у своей возлюбленной Юлии.

"Это моя последняя пристань. Ей не нужны деньги — ни мои, ни Аллины. Она просто любит меня, а я — ее. А с тетей давно не общаюсь. Та перестала выходить на связь — не отвечает ни на звонки, ни на сообщения", - поделился Влад Пугачев.

В настоящее время Примадонна готовится к юбилейному концерту. 15 апреля артистке исполнится 70 лет. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.