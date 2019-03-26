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НОВОСТИ

В Петербург привезли таинственные экспонаты из Перу

12:11
  • вторник
  • 26 марта 2019

Выставка "Золото империи инков" открылась в Этнографическом музее

Драгоценности древних цивилизаций - таинственные экспонаты. Уже завтра в Этнографическом музее Санкт-Петербурга открывается выставка "Золото империи инков". Все желающие смогут увидеть национальное достояние Перу и культурное наследие всей планеты. Одной из первых на произведения древних ювелиров взглянула Анна Морозова.

В этом есть что-то мистическое: приглушенный свет огромного зала, ряды стеклянных коробов, а в них - таинственные животные, птицы, маски. Все - из чистого золота. Самым древним артефактам - сотни лет до нашей эры.

- Это вот такая церемониальная сумка. Она действительно золотая и действительно сумочка. Что в ней держали, я не знаю.

Все эти сокровища созданы древними жителями Южной Америки. Соседи ацтеков и майя, представители археологических культур, которые объединила Великая империя Инков. Последние люди на планете, для которых благородный металл не был средством обогащения. Инки верили: золото возникло от прикосновения солнца к земле.  Желтый металл в виде нагрудников, браслетов, подвесок носили на себе как защиту от темного потустороннего мира.

Все изделия этой уникальной выставки, особенно украшения, впечатляют своей массивностью. У женского ожерелья  - бусины размером с мою ладонь, и это не просто так, в империи инков золото считалось неким мистическим каналом связи с высшими силами, проще говоря, больше золота - ближе к богам.

Короны и подвески, ритуальные ножи и кубки, лишь малая часть того, что дошло до наших дней, считают историки. Самые "молодые" изделия выставки - это конец XV века.  Спустя несколько десятилетий на континент высадятся испанские конкистадоры, начнется закат империи Инков. Алчные европейцы переплавят все ювелирные изделия в золотые монеты, так и не поняв, зачем туземцам столько украшений, если ими нельзя расплатиться.

"Испанцы удивлялись - зачем Инки золото копили? Вот это они не могли понять. Денег у них не было, денежного обращения не было, экономика государственная. Вряд ли у них вообще было представление о богатстве в нашем смысле", - сказал заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Юрий Березкин.

Предметы, скорее всего, были скрыты в древних захоронениях на территории современных Перу и Боливии, говорят ученые. Обнаружены в результате грабительских раскопок. Это бесценное собрание стало национальным достоянием Перу совсем недавно. Музей Золота основан в Лиме всего полвека назад, благодаря местному меценату Мигелю Мухика. Его внучка, Лара Мухка, сопровождает коллекцию по всему миру.

"Когда мой дедушка начал собирать, он коллекционировал предметы боевого орудия.  И как-то он увидел перуанский нож Туми. Человек который продавал его сказал: что если дедушка хочет приобрести нож, он должен купить все вещи, которые принадлежат этому захоронению", - сообщила внучка основателя Музея золота Лара Мухика.

Выставка "Золото Инков" в Этнографическом музее Петербурга посвящена 50-летию дипломатических отношений между Россией и Перу. Она откроется 27 марта к началу туристического сезона в Петербурге и продлится до 1 августа.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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Золото империи инков
Золото империи инков
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
Выставка "Золото империи инков"
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