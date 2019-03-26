В Петербург привезли таинственные экспонаты из Перу

Выставка "Золото империи инков" открылась в Этнографическом музее

Драгоценности древних цивилизаций - таинственные экспонаты. Уже завтра в Этнографическом музее Санкт-Петербурга открывается выставка "Золото империи инков". Все желающие смогут увидеть национальное достояние Перу и культурное наследие всей планеты. Одной из первых на произведения древних ювелиров взглянула Анна Морозова.

В этом есть что-то мистическое: приглушенный свет огромного зала, ряды стеклянных коробов, а в них - таинственные животные, птицы, маски. Все - из чистого золота. Самым древним артефактам - сотни лет до нашей эры.

- Это вот такая церемониальная сумка. Она действительно золотая и действительно сумочка. Что в ней держали, я не знаю.

Все эти сокровища созданы древними жителями Южной Америки. Соседи ацтеков и майя, представители археологических культур, которые объединила Великая империя Инков. Последние люди на планете, для которых благородный металл не был средством обогащения. Инки верили: золото возникло от прикосновения солнца к земле. Желтый металл в виде нагрудников, браслетов, подвесок носили на себе как защиту от темного потустороннего мира.

Все изделия этой уникальной выставки, особенно украшения, впечатляют своей массивностью. У женского ожерелья - бусины размером с мою ладонь, и это не просто так, в империи инков золото считалось неким мистическим каналом связи с высшими силами, проще говоря, больше золота - ближе к богам.

Короны и подвески, ритуальные ножи и кубки, лишь малая часть того, что дошло до наших дней, считают историки. Самые "молодые" изделия выставки - это конец XV века. Спустя несколько десятилетий на континент высадятся испанские конкистадоры, начнется закат империи Инков. Алчные европейцы переплавят все ювелирные изделия в золотые монеты, так и не поняв, зачем туземцам столько украшений, если ими нельзя расплатиться.

"Испанцы удивлялись - зачем Инки золото копили? Вот это они не могли понять. Денег у них не было, денежного обращения не было, экономика государственная. Вряд ли у них вообще было представление о богатстве в нашем смысле", - сказал заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Юрий Березкин.

Предметы, скорее всего, были скрыты в древних захоронениях на территории современных Перу и Боливии, говорят ученые. Обнаружены в результате грабительских раскопок. Это бесценное собрание стало национальным достоянием Перу совсем недавно. Музей Золота основан в Лиме всего полвека назад, благодаря местному меценату Мигелю Мухика. Его внучка, Лара Мухка, сопровождает коллекцию по всему миру.

"Когда мой дедушка начал собирать, он коллекционировал предметы боевого орудия. И как-то он увидел перуанский нож Туми. Человек который продавал его сказал: что если дедушка хочет приобрести нож, он должен купить все вещи, которые принадлежат этому захоронению", - сообщила внучка основателя Музея золота Лара Мухика.

Выставка "Золото Инков" в Этнографическом музее Петербурга посвящена 50-летию дипломатических отношений между Россией и Перу. Она откроется 27 марта к началу туристического сезона в Петербурге и продлится до 1 августа.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.