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"Единая Россия" запустила уникальную образовательную программу

14:51
  • вторник
  • 26 марта 2019

Цель проекта - найти в российских регионах перспективных молодых политиков

Лекции ведущих российских политологов, социологов и политиков. Партия "Единая Россия" запустила уникальную образовательную программу "Политический лидер".

Главная цель проекта - найти в российских регионах перспективных молодых политиков, а также помочь им в получении новых знаний и навыков. Накануне одна из лекций прошла в столице. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов встретился с участниками высшей партийной школы. В ходе встречи обсудили множество актуальных вопросов. Особое внимание уделили теме политической ответственности.

"Чтобы получить поддержку людей в вас в самих должна быть искренняя заинтересованность решать проблемы этих людей. Кому-то помочь, но вы должны представлять интересы какой-то группы людей, которые в свою очередь заинтересованы вас поддержать, когда это необходимо. Может быть, это общественная структура или политическая партия, которая придет к тому, что будет в вас заинтересована", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

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