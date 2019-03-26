Инструкция по переходу на цифровое ТВ

Москва полностью перейдет на новый формат 15 апреля

Главное телевизионное событие XXI века. Полный переход на цифровое вещание. Уже 15 апреля новый, современный формат смогут оценить жители еще нескольких российских регионов, включая столицу и Подмосковье.

- "Постскриптум" и "Право знать". Очень нравится.

Любимые телепередачи с отличным звуком и качественным изображением уже смотрят 99% москвичей! В дома остальных цифровой сигнал придет 15 апреля, когда столичный регион полностью перейдет на новый формат вещания.

Переход на цифру для большинства столичных телезрителей уже произошел. C 1 января этого года им доступно 50 телеканалов в цифровом формате. Речь об абонентах спутникового, интернет-телевидения, а также кабельных сетей. А вот в ТИНАО или на подмосковных дачах телесигнал чаще всего эфирный. Именно там телевизоры необходимо будет перенастроить или купить специальную приставку. Успеть нужно до 15 апреля.

Однако сначала лучше проверить, какой сигнал принимает именно ваш телевизор. Для этого нужно включить любой из центральных телеканалов и внимательно присмотреться к логотипу, нет ли рядом с ним буквы "А".

"Если такой буквы нет - то все хорошо и ничего делать не нужно. Можно продолжать смотреть телевизор. Как я и говорил, эта ситуация будет практически у всех жителей города. Те, кто увидят буковку "А" рядом с логотипом им необходимо либо перенастроить телевизоры, если это современный телевизор, купленный после 2012 года, либо купить соответствующую цифровую приставку", - рассказал начальник управления связи департамента информационных технологий города Москвы Алексей Самарин.

После 15 апреля на экране появится напоминание о смене "аналогового" сигнала на "цифровой". Дачный сезон не за горами. Как раз за городом, возможно, понадобится специальная приставка. Ее моно купить в любом почтовом отделении.

"Мы продаем в день, только в Москве, порядка 100 приставок. В комплект поставки входят ресивер и кабель. Кроме того, наши сотрудники консультируют наших покупателей с точки зрения подключения данной приставки. В основном, покупателями являются дачники, потому что они используют достаточно старые антенные устройства, а данные цифровые приставки позволяют принимать высококачественный сигнал в количестве 20 каналов", - сказал управляющий макрорегиона Москва в "Почте России" Дмитрий Адушев.

Льготным категориям окажут адресную социальную помощь, если они не смогут купить приставку самостоятельно. В столичных Центрах социального обслуживания готовы также проконсультировать. Участникам проекта "Московское долголетие" разъясняют все нюансы перехода на цифру. Доступно и наглядно в специальных листовках.

- По крайней мере, даже сегодня присмотрюсь, есть ли эта буква "А" где-нибудь у меня на каком-то канале и тогда уже буду обращаться сюда, если где-то увижу.

Важно помнить! Специалисты не ходят по домам без приглашения, не продают приставок и не призывают участвовать в акциях. Нет никакого "коллективного переподключения" или "плановых работ". Все это - мошенники.

- Мне совершенно все понятно. Будем ждать 15 апреля, если еще что-то изменится, у меня, в общем-то, телевизор нормальный. Я так думаю, что справлюсь.

Если есть сомнения, лучше еще раз уточнить в Единой справочной службе Москвы (8-495-777-7777). Новая - цифровая эра российского телевидения - в некоторых регионах уже наступила. На очереди еще 20, включая Москву и область. Полный переход на цифровой формат вещания в нашей стране запланирован на 3 июля.

Матвей Шестаков, Георгия Бабаян, Владимир Черных, "ТВ Центр".