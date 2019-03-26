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Израиль открыл бомбоубежища после перестрелки с сектором Газа

12:09
  • вторник
  • 26 марта 2019

Эскалации конфликта на таком уровне не было с 2014 года

Ночью в Израиле вновь звучали сирены воздушной тревоги. По южным районам из Сектора Газа было выпущено 30 ракет. Системы ПВО перехватили только часть из них. В ответ на агрессию Тель-Авив поднял в воздух истребители. ВВС Израиля нанесли удары по 15 военным объектам анклава.

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Двери бомбоубежищ на юге Израиля не открывались уже давно. Но события последних суток вынудили людей искать укрытия от ракет, выпущенных с территории Палестины. Только за минувшую ночь их было около 30. Часть - перехватила система ПВО, часть - просто не достигли целей. Ответ Тель-Авива не заставил себя ждать. Израильская авиация нанесла удары по полутора десяткам объектов террористов на севере сектора Газа. Под огнем оказались и дома мирных жителей.

Обмен ударами произошел уже после того, как при посредничестве Египта стороны, казалось, договорились о прекращении огня после первой волны обострения, случившегося в понедельник.

Эксперты отмечают: эскалации конфликта на таком уровне не было с 2014 года, а также акцентируют внимание на том, что эта новая волна совпала по времени с признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые он оккупировал в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году, а в 1981 году аннексировал. Подписание документа о признании Дональд Трамп преподнес премьеру Нетаньяху практически в виде подарка во время его приезда в Вашингтон. Вот только визит, анонсированный как четырехдневный, из-за последних событий пришлось серьезно урезать. Но госсекретарь Майк Помпео все равно оценил решение Белого дома как триумф.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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