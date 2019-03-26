Израиль открыл бомбоубежища после перестрелки с сектором Газа

Эскалации конфликта на таком уровне не было с 2014 года

Ночью в Израиле вновь звучали сирены воздушной тревоги. По южным районам из Сектора Газа было выпущено 30 ракет. Системы ПВО перехватили только часть из них. В ответ на агрессию Тель-Авив поднял в воздух истребители. ВВС Израиля нанесли удары по 15 военным объектам анклава.

Двери бомбоубежищ на юге Израиля не открывались уже давно. Но события последних суток вынудили людей искать укрытия от ракет, выпущенных с территории Палестины. Только за минувшую ночь их было около 30. Часть - перехватила система ПВО, часть - просто не достигли целей. Ответ Тель-Авива не заставил себя ждать. Израильская авиация нанесла удары по полутора десяткам объектов террористов на севере сектора Газа. Под огнем оказались и дома мирных жителей.

Обмен ударами произошел уже после того, как при посредничестве Египта стороны, казалось, договорились о прекращении огня после первой волны обострения, случившегося в понедельник.

Эксперты отмечают: эскалации конфликта на таком уровне не было с 2014 года, а также акцентируют внимание на том, что эта новая волна совпала по времени с признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые он оккупировал в ходе шестидневной войны с Сирией в 1967 году, а в 1981 году аннексировал. Подписание документа о признании Дональд Трамп преподнес премьеру Нетаньяху практически в виде подарка во время его приезда в Вашингтон. Вот только визит, анонсированный как четырехдневный, из-за последних событий пришлось серьезно урезать. Но госсекретарь Майк Помпео все равно оценил решение Белого дома как триумф.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.