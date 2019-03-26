Какое средство для мытья пола лучше не покупать

Оно оставляет после себя налет

Специалисты "Росконтроля" провели исследование жидкостей для мытья пола и назвали лучшие. Результаты экспертизы есть в распоряжении ТВЦ.RU.

В исследовании приняли участие семь брендов: Meine Liebe, Glorix, Mr. Muscle, "ВкусВилл для дома", Mr. Proper, Sanfor и Vaily. Эксперты проверили, в частности, их безопасность, моющие качества и отсутствие налета после уборки.

Лучшими по эффективности оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle. За ними следуют "ВкусВилл для дома", Sanfor и Mr. Proper. Худшие показатели оказались у Vaily - это средство оставляет после себя ярко выраженный налет. При этом все средства признаны безопасными.