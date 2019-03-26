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Какое средство для мытья пола лучше не покупать

10:49
  • вторник
  • 26 марта 2019

Оно оставляет после себя налет

Специалисты "Росконтроля" провели исследование жидкостей для мытья пола и назвали лучшие. Результаты экспертизы есть в распоряжении ТВЦ.RU.
Назван самый токсичный стиральный порошок

В исследовании приняли участие семь брендов: Meine Liebe, Glorix, Mr. Muscle, "ВкусВилл для дома", Mr. Proper, Sanfor и Vaily. Эксперты проверили, в частности, их безопасность, моющие качества и отсутствие налета после уборки.

Лучшими по эффективности оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle. За ними следуют "ВкусВилл для дома", Sanfor и Mr. Proper. Худшие показатели  оказались у Vaily - это средство оставляет после себя ярко выраженный налет. При этом все средства признаны безопасными.

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