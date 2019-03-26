Лишенная короны "Мисс Москва" отговаривает красавиц от участия в конкурсе

Девушка возмущена отношением к победительницам в нашей стране

Лишенная титула "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко призвала девушек не участвовать в конкурсах красоты.

"Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья - гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром", - написала Семеренко в Instagram.

Девушку возмутил тот факт, что в России несправедливо относятся к победительницам конкурсов красоты, они становятся объектами насмешек и сплетен. "Забавно, если вы так не любите девушек, которые выигрывают в конкурсах, может, не надо их вообще проводить?", - задалась вопросом бывшая "Мисс Москва".

Девушка напомнила, что участие в конкурсе – это не только праздник, но и испытание. При этом для нее титул и корона не имеют значения. "Для себя я уже завоевала номинации и добилась успеха", - добавила модель.

Алеся Семеренко выиграла столичный конкурс красоты в декабре 2018 года, а спустя три месяца ее лишили титула за несоблюдение условий договора. По словам директора конкурса Татьяны Андреевой-Фальк, девушка в течение долгого времени либо игнорировала приглашения на мероприятия, либо отказывалась от участия в них под предлогом болезни.

По словам Андреевой-Фальк, корону у девушки "еле забрали", при этом она успела ее сломать. К счастью, ювелирное изделие подлежит ремонту. Титул "Мисс Москва-2018" перешел вице-мисс — Ксении Паленовой, ей вручили запасную корону. Такое произошло впервые за всю историю существования конкурса.

В свою очередь Семеренко заявила, что все эти заявления – клевета: корону она не ломала, а в мероприятиях не участвовала, потому что их не было, и ее никто не звал.