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Сколько кандидаты в президенты Украины потратили на предвыборную кампанию

11:55
  • вторник
  • 26 марта 2019

Декларации опубликовали в ЦИК Украины

На Украине зафиксировали новое грубейшее нарушение избирательного законодательства. В Вышгороде секретарём избиркома назначили чиновника, который умер полтора года назад. Правозащитники, раскрывшие заговор, обратились в полицию. Однако украинское МВД не внесло заявление в Единый реестр досудебных расследований. До выборов президента Украины остаются считанные дни, и кандидаты отчаянно сражаются за избирателей.

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Последние дни перед решающим политическим боем кандидаты в президенты Украины пытаются использовать по максимуму. Практически все информационное поле заполнено предвыборными речами и лозунгами. Зачастую не совсем последовательными. Так, Юлия Тимошенко еще недавно подписала так называемые обязательства по возврату Крыма в качестве главной задачи на посту главы государства. Обещала даже после этого уйти в отставку. Теперь решение свое поменяла.

"К сожалению, Крым мы не сможем вернуть сразу, но мы никому не позволим привыкнуть к вопросу, что Крым не украинский. И мы никогда не позволим рисовать на чужих картах наш Крым, как свою территорию, в мире часто делается. И Крым к нам вернется", - заверила народ Тимошенко.

Еще один из лидеров предвыборной гонки - Владимир Зеленский, до последнего момента не частый гость на ТВ, появился на телеканале своего протеже, олигарха в бегах, Игоря Коломойского.

"Я сказал: я готов встать на колени, только не ставьте на колени Украину. Я это сказал перед войной. Я и сейчас готов на все ради этого", - заявил Зеленский.

Почти как Владимир Кличко, который в 2014 году на Майдане, словно чувствуя скорое восхождение на политический Олимп, учил украинский прямо на сцене площади Независимости, так Владимир Зеленский пытается быть ближе к народу. И к нашим, и к вашим. Предугадать когда заговорит по-украински, а когда по-русски - совершенно невозможно.

"Перший – дипломатический. Естественно мы понимаем, что у нас есть минские договорённости. Конечно, нужно продолжать минский процесс", - сказал он.

В штабе действующего президента Петра Порошенко готовы подать в суд на телеканал "1+1", где выступал Зеленский, считая, что это СМИ превратилось в орудие грязных политтехнологий. Сам Порошенко находится в турне по Украине. Многотысячный митинг в поддержку президента собрали в Тернополе.

"Кто? На кого в первую очередь будут направлены усилия государства, президента для того, чтобы начать чрезвычайно важный для национальной безопасности процесс борьбы с бедностью? Это пенсионеры. Я каждый день встречаюсь с пенсионерами, как никто другой знаю, как им тяжело считать каждую гривну до пенсии", - сказал Порошенко.

Практически одновременно с этими словами были обнародованы цифры - сколько денег, только на рекламу в СМИ, на данный момент на свою предвыборную гонку потратила троица лидеров. Петр Порошенко - более девяти миллионов долларов. Юлия Тимошенко - почти четыре с половиной миллиона. Но можно добавить еще три, потраченные Сергеем Тарутой, который отказался от выборов в пользу женщины. Предвыборный штаб Зеленского стал бедней почти на два с половиной миллиона долларов. Итого на троих - девятнадцать миллионов. Или полмиллиарда гривен, при средней пенсии в полторы-две тысячи.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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