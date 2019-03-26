Леонтьев попал в скандал из-за омерзительной выходки охранника

Инцидент сняли на видео

На юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Петербурге произошел неприятный инцидент. Во время исполнения одной из песен артист вышел в зал. Поклонники поспешили преподнести ему подарки и цветы, но певец повел себя грубо.

"Буквально вырывал их из рук и тут же передавал охране. Хотя ему есть оправдание – некорректно прерывать песню и продуманный до секунды номер", - пишет корреспондент "Дни.ру", отмечая, что поблагодарить артиста можно было и в конце вступления.

Но на эти мелочи мало кто обратил внимание. Публика была рада, что Леонтьев сошел со сцены и приблизился к народу. Все испортил охранник певца. Мужчина отшвырнул девочку, вставшую с кресла, чтобы подарить звезде букет. Зрители были поражены.

В зале сразу стали шептаться : "Как так можно относиться к людям?", "Бедная девочка. Весь день из головы не выходит. Сколько ей лет? Восемь-десять? Я не могу поручиться, что охранник остался бы без наказания, если бы подобное хамство коснулось моего ребенка!"

Один из присутствующих на концерте снял хамское поведение охранника на видео. Позже кадры были размещены в Сети.