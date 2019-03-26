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Генерала-майора ФСБ нашли мертвым в московской квартире

11:51
  • вторник
  • 26 марта 2019

В комнате найден целый арсенал оружия

В квартире на северо-западе Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности (ФСБ). Инцидентом занялись следователи.
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Тело генерал-майора обнаружила родственника в минувшее воскресенье. Рядом лежали пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет. Признаков криминальной смерти нет, пишет "Газета.Ru". Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным telegram-канала Mash, речь идет о 59-летнем руководителе одного из управлений ФСБ Сергее Соколове. При обыске в его в квартире обнаружили австрийский пистолет Glock, браунинг, травматический пистолет Макарова охотничье ружье и патроны.

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