Генерала-майора ФСБ нашли мертвым в московской квартире

В комнате найден целый арсенал оружия

В квартире на северо-западе Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности (ФСБ). Инцидентом занялись следователи.

Тело генерал-майора обнаружила родственника в минувшее воскресенье. Рядом лежали пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет. Признаков криминальной смерти нет, пишет "Газета.Ru". Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным telegram-канала Mash, речь идет о 59-летнем руководителе одного из управлений ФСБ Сергее Соколове. При обыске в его в квартире обнаружили австрийский пистолет Glock, браунинг, травматический пистолет Макарова охотничье ружье и патроны.