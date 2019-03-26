Жена-простушка и двое детей: как живет доведший Началову до анарексии Ланской

Спустя время музыкант пересмотрел свои взгляды на женщин

Первый брак Юлии Началовой был коротким, но за эти недолгие четыре года певица сильно подорвала свое здоровье. Виной тому музыкант и бывший участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской.

Женившись на Началовой, Ланской не отказался от "своего идеала" – худой девушки с белокурыми локонами и всячески стремился, чтобы его жена сбросила вес. Имеющая склонность к полноте Началова хотела нравится мужу и поэтому подсела на препараты для похудения. Остановить девушку смогли лишь слова врачей об угрозе остаться бесплодной.

Переосмыслив происходящее и расставив приоритеты, Началова решила развестись с Ланским. Впоследствии певица вышла замуж на футболиста Евгения Алдонина и родила ему дочь Веру, а Ланской женился на телевизионном режиссере Екатерине Сапожниковой.

Несмотря на то, что Ланской когда-то донимал свою первую жену претензиями по поводу ее полноты, вторая его избранница оказалась примерно такой же комплекции, как Началова, пишет teleprogramma.pro. В новой семье Ланского родились двое детей - дочь София и сын Платон. Пара живет в гармонии. Дмитрий продолжает карьеру певца, а Екатерина снимает для него клипы.

Ранее отец Юлии Виктор Началов обвинил Ланского в том, что он подорвал здоровье его дочери. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - заявил он.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Певице было 38 лет, у нее осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Похоронили Началову 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли ее первые два супруга: экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. Гражданский муж хоккеист Александр Фролов на похороны не приехал.