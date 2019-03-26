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Жена-простушка и двое детей: как живет доведший Началову до анарексии Ланской

12:28
  • вторник
  • 26 марта 2019

Спустя время музыкант пересмотрел свои взгляды на женщин

Первый брак Юлии Началовой был коротким, но за эти недолгие четыре года певица сильно подорвала свое здоровье. Виной тому музыкант и бывший участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской.

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Женившись на Началовой, Ланской не отказался от "своего идеала" – худой девушки с белокурыми локонами и всячески стремился, чтобы его жена сбросила вес. Имеющая склонность к полноте Началова хотела нравится мужу и поэтому подсела на препараты для похудения. Остановить девушку смогли лишь слова врачей об угрозе остаться бесплодной.

Переосмыслив происходящее и расставив приоритеты, Началова решила развестись с Ланским. Впоследствии певица вышла замуж на футболиста Евгения Алдонина и родила ему дочь Веру, а Ланской женился на телевизионном режиссере Екатерине Сапожниковой.

Несмотря на то, что Ланской когда-то донимал свою первую жену претензиями по поводу ее полноты, вторая его избранница оказалась примерно такой же комплекции, как Началова, пишет teleprogramma.pro. В новой семье Ланского родились двое детей - дочь София и сын Платон. Пара живет в гармонии. Дмитрий продолжает карьеру певца, а Екатерина снимает для него клипы.

Ранее отец Юлии Виктор Началов обвинил Ланского в том, что он подорвал здоровье его дочери. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - заявил он.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Певице было 38 лет, у нее осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Похоронили Началову 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли ее первые два супруга: экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. Гражданский муж хоккеист Александр Фролов на похороны не приехал.

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