Умер актер фильма "Пираты ХХ века" Лактемир Дзтиев

Два года назад он перенес инфаркт

Умер народный артист Республики Северная Осетия — Алания Лактемир Дзтиев. Ему было 67 лет.

Два года назад актер перенес инфаркт, с тех пор у него начались серьезные проблемы с сердцем. Похороны Дзтиева состоятся 26 марта во Владикавказе, пишет ГТРК Алания.

Лактемир Дзтиев родился 10 октября 1951 года. В 1980 году окончил осетинскую студию Театрального училища имени Щукина. Актер снимался в фильмах "Пираты ХХ века", "Волшебная папаха" "Август. Восьмого", "Голос матери, "Мужское самолюбие" и других картинах. Также Дзтиев сыграл эпизодическую роль в сериале "Убойная сила".