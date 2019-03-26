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Умер актер фильма "Пираты ХХ века" Лактемир Дзтиев

12:50
  • вторник
  • 26 марта 2019

Два года назад он перенес инфаркт

Умер народный артист Республики Северная Осетия — Алания Лактемир Дзтиев. Ему было 67 лет.

Два года назад актер перенес инфаркт, с тех пор у него начались серьезные проблемы с сердцем. Похороны Дзтиева состоятся 26 марта во Владикавказе, пишет ГТРК Алания.

Лактемир Дзтиев родился 10 октября 1951 года. В 1980 году окончил осетинскую студию Театрального училища имени Щукина. Актер снимался в фильмах "Пираты ХХ века", "Волшебная папаха" "Август. Восьмого", "Голос матери, "Мужское самолюбие" и других картинах. Также Дзтиев сыграл эпизодическую роль в сериале "Убойная сила".

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