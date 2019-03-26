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Вдова Караченцова экстренно госпитализирована в Москве

13:13
  • вторник
  • 26 марта 2019

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина срочно госпитализирована в одну из московских больниц

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в больницу в Москве. Она упала на даче и сломала левую руку. Хирургам пришлось "собирать" конечность после сложного перелома.

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"Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию", - рассказала вдова Караченцова (цитата по ФАН). Выпишут Поргину 27 марта, гипс ей придется носить еще на протяжении месяца.

В настоящее время Поргина вместе со своей семьей собирает архив Караченцова: фильмы, фотографии, диски. Вдове также поступило предложение написать мемуары.

Муж Поргиной – Николай Караченцов - умер 26 октября 2018 года. У артиста нашли рак легкого. Он не дожил сутки до своего 74-го дня рождения. Похоронили Караченцова на Троекуровском кладбище Москвы.

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