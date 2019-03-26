Отсидевший в тюрьме Дацик избил 14-летнего сына

Врачи диагностировали у ребенка ушибы, ссадины и кровоподтеки

Скандально известный российский боец и националист Вячеслав Дацик избил своего 14-летнего сына, который учится сейчас в седьмом классе. Полиция начала проверку.

По предварительным данным, Дацик поднял руку на сына во время тренировки в фитнес-клубе на востоке Москвы, пишет "Интерфакс".

Ребенок в сопровождении матери обратился в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает агентство "Москва". Врачи диагностировали у подростка множественные ушибы, ссадины и кровоподтеки в области лица, шеи, плеч, грудной клетки и живота.

Вячеслав Дацик отбывал наказание за нападение на подпольный публичный дом весной 2016 в Петербурге, а затем устроил шествие голых проституток. А до этого прославился ограблением салонов сотовой связи. Он вышел на свободу 25 февраля 2019 года под шансон и салют.