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Отсидевший в тюрьме Дацик избил 14-летнего сына

13:30
  • вторник
  • 26 марта 2019

Врачи диагностировали у ребенка ушибы, ссадины и кровоподтеки

Скандально известный российский боец и националист Вячеслав Дацик избил своего 14-летнего сына, который учится сейчас в седьмом классе. Полиция начала проверку.

По предварительным данным, Дацик поднял руку на сына во время тренировки в фитнес-клубе на востоке Москвы, пишет "Интерфакс".

Ребенок в сопровождении матери обратился в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает агентство "Москва". Врачи диагностировали у подростка множественные ушибы, ссадины и кровоподтеки в области лица, шеи, плеч, грудной клетки и живота.

Вячеслав Дацик отбывал наказание за нападение на подпольный публичный дом весной 2016 в Петербурге, а затем устроил шествие голых проституток. А до этого прославился ограблением салонов сотовой связи. Он вышел на свободу 25 февраля 2019 года под шансон и салют.

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Вячеслав Дацик
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