ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин высказался о последствиях решения США по Голанам

14:48
  • вторник
  • 26 марта 2019

США наносят ущерб глобальной безопасности, перечеркивая прежние договоренности, уверен спикер Госдумы

Бейрут рассчитывает на помощь Москвы в вопросе возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Глава арабского государства находится в Москве с двухдневным визитом. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке и признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение, по словам Володина, наносит ущерб глобальной безопасности.

"Все то, что десятилетиями делалось в вопросах достижения мира, поддержания баланса между различными странами, где-то хрупкого, где-то очень непростого, построенного именно на диалоге и международных договоренностях, сегодня рушится именно по причине того, что руководство США перечеркивает ранее достигнутые договоренности. Это к добру не приведет", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Голанские высоты
Голанские высоты
Голанские высоты
Голанские высоты
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.