Володин высказался о последствиях решения США по Голанам

США наносят ущерб глобальной безопасности, перечеркивая прежние договоренности, уверен спикер Госдумы

Бейрут рассчитывает на помощь Москвы в вопросе возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Глава арабского государства находится в Москве с двухдневным визитом. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке и признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение, по словам Володина, наносит ущерб глобальной безопасности.

"Все то, что десятилетиями делалось в вопросах достижения мира, поддержания баланса между различными странами, где-то хрупкого, где-то очень непростого, построенного именно на диалоге и международных договоренностях, сегодня рушится именно по причине того, что руководство США перечеркивает ранее достигнутые договоренности. Это к добру не приведет", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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