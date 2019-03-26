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Савченко призвала украинцев к народному восстанию

14:03
  • вторник
  • 26 марта 2019

Депутат призвала идти на выборы, но не голосовать за "старых политиков"

Сидящая в СИЗО депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к народу перед грядущими выборами президента.
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Политик призвала украинцев не голосовать за "старых политиков", которые уже 27 лет находятся у власти. "Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест Roshen из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки", - написала Савченко в Facebook.

И, если собственная власть будет угрожать, то украинский народ должен отстоять свой голос "где придется": на майдане, на вече, в народном восстании. "На все это народ имеет право", - отметила депутат.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке со значительным отрывом лидирует шоумен Владимир Зеленский, за ним следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Надежда Савченко подозревается в подготовке терактов и госпереворота, а также в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко. С марта 2018 года депутат находится в СИЗО.

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