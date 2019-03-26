В Москве подвели итоги конкурса "Я - профессионал"

Финалисты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру лучших вузов страны

Образовательная олимпиада нового формата. На пресс-конференции в столице во вторник подвели итоги второго сезона конкурса "Я - профессионал".

Главная цель проекта – не в проверке общих знаний участников, а в поиске и поддержке талантливых студентов различных специальностей. Финалисты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру лучших вузов страны, а также смогут пройти стажировку в самых крупных компаниях.

"Число компаний, с которыми мы совместно разрабатываем задания для очного тура олимпиады, те, которые готовы принимать ребят на стажировки и впоследствии делать им предложения о трудоустройстве - на сегодняшний момент уже более 300. Направления олимпиады мы также удвоили - 27 в прошлом году, 54 - в этом. И сейчас мы понимаем, что неподдельный интерес есть у студенчества всей страны", - сказала руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия Касамара.