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На лечение Лолы Пировой собрали больше миллиона рублей

15:09
  • вторник
  • 26 марта 2019

У Лолы - острый лимфобластный лейкоз, ей предстоит сложный курс химиотерапии

Более миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям канала "ТВ Центр" на лечение 15-летней Лолы Пировой. Накануне мы рассказали, что девушке срочно нужна помощь. 

У Лолы - острый лимфобластный лейкоз. Ей предстоит пройти сложный курс химиотерапии. Причём основной препарат, без которого успешное лечение невозможно, придётся закупать за границей. Лекарство дорогое, и оплатить его родители Лолы просто не в состоянии.

Наш канал вместе с фондом "Подари жизнь" благодарят всех, кто остался неравнодушным к судьбе ребёнка.

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