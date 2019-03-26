На лечение Лолы Пировой собрали больше миллиона рублей

У Лолы - острый лимфобластный лейкоз, ей предстоит сложный курс химиотерапии

Более миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям канала "ТВ Центр" на лечение 15-летней Лолы Пировой. Накануне мы рассказали, что девушке срочно нужна помощь.

У Лолы - острый лимфобластный лейкоз. Ей предстоит пройти сложный курс химиотерапии. Причём основной препарат, без которого успешное лечение невозможно, придётся закупать за границей. Лекарство дорогое, и оплатить его родители Лолы просто не в состоянии.

Наш канал вместе с фондом "Подари жизнь" благодарят всех, кто остался неравнодушным к судьбе ребёнка.