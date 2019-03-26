В Пушкинском музее открылась выставка античных предметов

Предметы Античности переданы в дар музей семьей частных коллекционеров

Украшения, которые были созданы в период Античности, сейчас можно увидеть на выставке в Музее имени Пушкина. В экспозиции - старинные перстни, а также шлемы, оружие, вазы, статуэтки. Все они подарены музею семьёй частных коллекционеров.

То, что демонстрирует Пушкинский музей, сложно даже осознать - лучше увидеть: вещи, которыми пользовались люди две с половиной тысячи лет назад. Уникальное собрание в дар музею передала семья коллекционеров Карисаловых.

"Коллекция очень высокого уровня, наполненная предметами, которых не было в нашем собрании. У нас было только три шлема, теперь в нашей коллекции их 24. Это уникальное собрание, я даже не знаю, в каком музее еще есть такой набор", - говорит директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

В дар передано более ста произведений: расписные древнегреческие вазы, шлемы, кинжалы, бронзовые перстни и скульптуры. Коллекция формировалась несколько десятилетий, еще мамой Михаила Ириной Карисаловой. Первые экспонаты - бронзовые шлемы - Михаил помнит как еще в юношестве видел на окне Ленинградской квартиры. Все предметы собирались разными путями.

"Это аукционы, это значительно более доступный ранее обмен между коллекционерами. Это уход из жизни каких-то коллекционеров, и когда будущее поколение не проявляет заинтересованности, можно купить 3,4,5 шлемов сразу, и такие примеры были. А потом можно пять лет ловить один шлем", - говорит Карисалов.

Античные оружейники создавали шлемы не только для сражений. Некоторые головные уборы были декоративными. Их приносили в дар божествам и вкладывали в могилы воинов. Для погребальных ритуалов и обрядов мастера древности создавали керамические вазы с декором из надгробных памятников. А на шейках сосудов - головы богини Природы, которую считали покровительницей жизни и смерти. Для траурных церемоний использовались и перстни. Но у этого самого популярного украшения Античности были и другие функции. Кольцами награждали правители, по ним можно было определить статус владельца. А еще перстнями ставили печати.

"Их оттисками заверяли документы, их оттисками заверяли свое производство на глиняных сосудах, на тех же амфорах транспортных. Они могли быть амулетами, потому что изображения на них очень часто имело силу оберега", - говорит заместитель заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Тугушева.

Не все оттиски расшифрованы учеными, некоторые изображения неясны. Свои догадки могут появиться и у посетителей музея, для них Античное собрание семьи Карисаловых будет доступно до 12 мая.

Наталья Тарасова, Дмитрий Филиппов, Илья Коробейников, "ТВ Центр".