"Я потеряла дар речи". Фотографии 23-летней россиянки попали в финал престижной международной премии

Серия снимков в монохромной технике под названием "Две параллели - 10" не оставила равнодушным жюри

Фотографии 23-летней россиянки Карины Бикбулатовой вошли в шорт-лист международного конкурса Sony World Photography Awards. Серия снимков в монохромной технике под названием "Две параллели - 10" не оставила равнодушным жюри престижного конкурса. В десяти фотографиях Карина рассказывает историю двух девочек-подружек из Башкирии, которые даже не догадываются, что у них общий отец.

Экс-студентка Московского института культуры учится в знаменитой академии искусств во Флоренции. А на днях в Италии прошла ее первая персональная выставка. Секрет успеха Карина раскрыла в интервью ТВЦ.Ру.

Поговорим немного о твоем творческом пути? Помнишь, как и когда сделала свое первое фото?

- Мне было 9 лет. Сестре подарили фотоаппарат, она не хотела мне его давать, запрещала даже трогать, боялась, что я сломаю. Тогда отец предложил мне впервые поехать с ним в командировку на один день в другой город, я согласилась и попросила его тайком купить пленку для фотоаппарата, но не говорить сестре. В день отъезда я взяла без разрешения фотоаппарат и уехала с папой в другой город. Фотографировала восход, пейзажи, папу за рулём, цветочки, по приезду домой меня ждал хороший подзатыльник. Но я была такая счастливая!

Уже более осознано я начала заниматься фотографией в 14 лет. Мама купила мне в рассрочку фотоаппарат. Я не знала к кому и куда идти обучаться фотографии. Я не хотела снимать свадьбы, Love Story и т.д. Я не понимала, что хочу. Это было странное ощущение, мне хотелось делать что-то, другую фотографию - со смыслом. И на моем пути встретился важный человек кинооператор и режиссер Рияз Исхаков. Он открыл для меня совсем другой мир, мир кинематографа и художественной фотографии.

Как оказалась в Москве? Почему выбрала вуз так далеко от дома?

- Я закончила школу экстерном и поехала поступать во МГИК. На тот момент он был единственным университетом с кафедрой Фотомастерства. Плюс там обучали художественной фотографии. Были, конечно, частные школы, но денег на них у моих родителей не было.

Судя по твоему рассказу, все складывалось как в сказке. Ты шла за мечтой, и все двери открывались сами?

- Нет, к сожалению, или может к счастью, но были и преграды. Я поступила в университет не с первого раза. Мне не хватило нескольких баллов для бюджета, а коммерцию мои родители не потянули бы. Я так расстроилась, помню, плакала и повторяла себе, что не все великие люди добивалась успехов с первого раза. Я вернулась в Уфу и через год опять поехала поступать в МГИК, и со второго раза поступила на бюджет. Только потом я поняла, что этот провал был только к лучшему. Потому что я попала к лучшему мастеру фотографии Каламкарову Михаилу Рафаэльевичу! Он вложил в меня основы и очень многое дал. Все мои победы в конкурсах, во всевозможных премиях это и его заслуга, это наша общая победа! Когда я переехала учиться в Италию, во Флоренцию, многие профессора Академии изящных искусств говорили: "Большой поклон твоему мастеру, что воспитал такого фотохудожника".

Тяжело было решиться на переезд в Италию? Семья поддерживала или может наоборот отговаривали?

- Мысль об обучении за рубежом мне пришла на втором-третьем курсе московского института. Я за 11 месяцев по Скайпу изучила итальянский язык и уехала поступать. Родители мне никогда ничего не запрещали, у меня всегда была полная свобода в выборе. Мне повезло, что они меня поддерживают и не загоняют в рамки. Чтобы переехать в Италию я очень много работала и копила деньги, так как уфимские зарплаты родителей не позволяют многого. Если я чего-то очень сильно хочу, то составляю план, как достичь желаемого и работаю.

Вернемся в день сегодняшний. Какой была твоя реакция на попадание в финал Sony World Photography Awards?

- Я не сразу увидела письмо с уведомлением от организаторов конкурса. Оно каким-то мистическим образом попало в спам, я случайно зашла в эту папку недели через полторы и не поверила своим глазам. Несколько раз перечитала и для уверенности с онлайн-переводчиком ещё раз перевела. Для меня только попасть в финал такого масштабного конкурса уже большая честь.

В финал тебя вывела работа "Две параллели - 10", в которой ты рассказываешь историю двух подружек. О чем она?

- Девочки встречаются раз в год в маленькой деревне. Они дружат, проводят все лето вместе, их тянет общаться друг с другом, но в этом всем есть неожиданный поворот - они родные сестры по отцу и они не знают об этом. Гульшат воспитывают в бедной деревенской семье, где все совсем нелегко. Алина же живет в городе, учится в престижной школе, занимается балетом. Это две жизни, которые текут параллельно и которые по идее никак не должны были пересечься. Но это произошло. И пока я не могу себе представить момент, что будет, когда они узнают, что сестры. Не знаю, повлияет ли это на их жизнь.

А теперь вопрос для ничего не понимающих в фотографии людей. Насколько Sony World Photography Awards престижная премия? Если сравнивать с кино - это что-то вроде Оскара или Золотого глобуса?

- Да, Оскар или Золотой глобус (смеется - Прим.Ред.). Было рассмотрено 326 тысяч фотографий из 195 стран. В моей номинации нас осталось лишь четверо - я, два фотографа из Италии и один из Китая.

Кстати, поздравляем тебя с первой персональной выставкой. Эмоции еще свежи?

- Конечно! Открытие прошло 23 марта. Это моя первая персональная выставка в музее современного искусства MUSEO MAGA. В октябре 2018 года я выиграла премию Кьяри. Приз - 800 евро с возможностью реализовать персональную выставку. На презентации было чуть больше 200 человек, среди которых и мэр города Галарате, журналисты, критики, художники и многие другие люди искусства и не только. Поднявшись на сцену и увидев полный зал, я потеряла дар речи.

Когда мы попросили Карину поделиться ее фотопортретом, девушка засмущалась. "Я не люблю фотографироваться. Предпочитаю быть по другую сторону объектива", - скромно сказала она.

Отметим, что победители во всех номинациях "Профессионального конкурса" будут объявлены на торжественной церемонии в Лондоне 17 апреля. Из их числа будет выбран "Фотограф года", который получит приз в 25 тысяч долларов.