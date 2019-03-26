Недовольного Шестуна удалили из суда

Экс-глава Серпуховского района громко возмущался

Красногорский городской суд рассматривает дело экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Решается вопрос об изъятии его имущества на сумму более 10 миллиардов рублей.

Перенесенное почти на неделю первое заседание по существу по делу Александра Шестуна на этот раз состоялось. Правда, подсудимый так и не был доставлен в здание суда. Он участвовал в процессе при помощи канала видеосвязи из следственного изолятора, в котором содержится. И первым делом Шестун поспешил объяснить журналистам, как создавал свое весьма внушительное состояние и рассказал, насколько прозрачно вёл свои финансовые дела.

"Я показывал достаточно высокие доходы по документам, я декларировал, я начинал бизнес с союзов молодёжи, я был инженером стройотряда, я работал на мойке, и когда открывалась налоговая инспекция, я первым все задекларировал", - уверяет Шестун.

Обвинение, в свою очередь, настаивает на том, что Шестун получил свои богатства именно находясь в должности главы Серпуховского района. Сегодня на заседании достаточно долго рассматривались различные ходатайства подсудимого. Александр Шестун требовал перенести дату суда, ссылаясь на отсутствие его адвоката из-за болезни, а также ходатайствовал о смене судьи и прокурора. Однако в этом ему было отказано. Кроме того, после некорректных высказываний в адрес суда видеоконференция с подсудимым была прекращена. Дальнейшей рассмотрение дела велось уже без его участия

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна обвиняют в мошенничестве. Речь идет о легализации денежных средств, полученных преступным путём, и незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, под руководством Шестуна муниципальная земля в районе сдавалась в аренду юридическим лицам. Затем на ней возводили небольшие хозяйственные постройки. А после оформления ее в собственность искусственно создавались основания для приобретения этой же земли уже по льготной цене – в десятки раз ниже рыночной. Землю продавали через фиктивные аукционы с участием подставных лиц. Сторона обвинения ссылается на участников сделки, которые подтверждают факт купли-продажи. Однако, по их мнению, стоимость таких сделок была сильно завышена.

Впрочем, само дело включает 20 томов и его рассмотрение продолжается.

Елена Сахно, "ТВ Центр".