Московские врачи разработали уникальную систему лечения коленных суставов

Методика дает отличные результаты

Врачи Первой городской клинической больницы разработали новую методику лечения болезни Кёнига, которая поражает коленные суставы и мешает им вести активный образ жизни. Лечение даёт отличные результаты и нигде в мире больше не используется.

Мастерское владение привычными для врачей-ортопедов инструментами. Эта операция не из простых. У пациентки - болезнь Кёнига, серьезное поражение кости и хрящевой ткани надколенника.

Причины такого заболевания - травмы или генетические изменения. К сожалению, чаще всего встречается оно у молодых, активных пациентов. Причем, статистика показывает - число заболевших в последнее время только растет. Методики же, которые применяли раньше, как показала практика, не самые идеальные. Однако поиск врачи не прекращали - использовали самые разнообразные материалы, и сейчас говорят, что нашли оптимальное сочетание.

"Нам пришла в голову идея, разработать методику операции с трансплантацией одномоментной - костной ткани самого же пациента и искусственного хряща, искусственно синтезированной коллагеновой матрицы, которая имплантируется на эту пересаженную кость", - объясняет ортопед-травматолог Первой городской клинической больницы им. Н. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Гурам Лазишвили.

Преимущество этой методики очевидно: родная здоровая ткань приживается гораздо лучше, чем донорская. В Первой градской уже успешно прооперировали больше двадцати пациентов, и все вернулись к обычному активному образу жизни.

"Это дает возможность, вторую жизнь суставу. Пролонгируется, а может и вовсе отменяется сам вопрос о замене сустава", - говорит директор университетской клиники, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии военно-полевой хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Карен Егиазарян.

Семнадцатилетний Егор в клинику пришел уже на плановый осмотр. До операции были сильные боли в области коленного сустава - диагностировали большой дефект хряща и кости на коленной чашечке. Лечился сначала заграницей, но безуспешно. В Первой градской год назад сделали операцию. Егор - хоккеист, и после нескольких месяцев реабилитации вернулся к тренировкам, сейчас уже вовсю участвует в соревнованиях.

Вообще такое оптимальное для имплантации сочетание материалов - костной ткани пациента и коллагеновой матрицы, найденное врачами-ортопедами Первой градской больницы, пока еще нигде в мире широко не используется. Сейчас методика начинает внедряться в клиниках Москвы, а в ближайшем будущем хотят популяризировать её и за рубежом.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Алексей Овчинников. "ТВ Центр".