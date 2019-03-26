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Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

14:47
  • вторник
  • 26 марта 2019

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, заявил премьер

Вопросы экономического развития России и результаты уже проделанной работы обсудил во вторник Дмитрий Медведев в ходе расширенной коллегии Министерства финансов.

Премьер-министр заявил, что темпы роста ВВП превысили показатели предыдущего года, федеральный бюджет исполнен с существенным профицитом, а также созданы стабильные условия для развития экономики. Дмитрий Медведев отметил, что действующая система госзакупок остается сложной и требует упрощения. Также необходимо улучшать условия для развития малого бизнеса. Особое внимание уделили теме налогов.

"Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка  не должна измениться. После вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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