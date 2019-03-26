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"Соглашалась за любые деньги": раскрыты заработки Началовой

14:50
  • вторник
  • 26 марта 2019

После смерти Юлии Началовой артисты начали сбор средств для организацию похорон

После смерти Юлии Началовой артисты объявили сбор средств для организации похорон. Многих это шокировало. И только спустя несколько дней ситуацию пояснили близкие певицы, мол, у Юли уже давно не было достойных заработков.

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Сама артистка тщательно скрывала свое незавидное материальное положение. Началова хваталась за любую возможность заработать. Друзья Юли рассказали, что последнюю зарплату она получила на шоу "Один в один". Началовой выдали около 250 тысяч рублей.

Подтвердил эту информацию звездный промоутер Сергей Лавров. По его словам, певица жила на алименты, которые бывший муж Евгений Алдонин перечислял на содержание дочери Веры.

"Концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла, главное – чтобы была работа", - сказал Лавров, добавив, в последний раз ей платили 150 тысяч рублей за концерт.

Промоутер рассказал, что иногда Началову звали на корпоративы люди, которых даже не интересовал ее репертуар. "Заказчик сказал: "Неважно, что Юля будет петь. Она такая красивая, такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет", -  цитирует Лаврова kp.ru.

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