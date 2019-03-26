В Сеть слили фото вышедшего из больницы Джигарханяна

Врачи запретили артисту ездить в театр

Народный артист СССР Армен Джигарханян оправился после тяжелой болезни, но врачи пока запретили ему ездить в театр и советуют полностью восстановиться.

Сейчас 83-летний актер занимается реабилитацией, выходит на прогулки и встречается с друзьями. "Наш мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: "Согласно паспортным данным", - рассказал друг Джигарханяна Артур Согомонян.

Кроме того, в театре Армена Джигарханяна учредили специальную премию для молодых актеров. Художественный руководитель будет лично просматривать работы.

Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось осенью 2017 года на фоне бракоразводного процесса с Виталиной Цымбалюк-Романовской. В последний раз о госпитализации актера сообщалось в середине января 2019 года.