В США приняли закон о борьбе с влиянием России

Палата представителей США приняла законопроект о противодействии энергетическому влиянию России в Европе

Палата представителей США одобрила законопроект о борьбе с энергетическим влиянием России. В нем говорится, что Москва использует природный газ якобы для оказания давления на другие страны. И в первую очередь, на Евросоюз.

Вашингтон декларирует, что его цель - защитить государства Старого Света. Помочь готовы не только заявлениями, но и деньгами. На развитие частных проектов Соединенные Штаты готовы выделить около миллиарда долларов. В документе открыто говорится и о главной цели американских законодателей - увеличении экспорта энергоресурсов самих США.