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Киркоров влип в скандал на похоронах Началовой

15:43
  • вторник
  • 26 марта 2019

Короля российской поп-эстрады пообещали занести через служебный вход

Знаменитый певец Филипп Киркоров устроил скандал на похоронах Юлии Началовой. Он был возмущен тем, что его не пустили к месту прощания через служебный вход.

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При этом организаторы сказали ему: "Это не ваш день, Филипп Бедросович". "Будет ваш — занесем через служебный", — отметили они. В итоге Король российской поп-эстрады вынужден был идти в общей толпе, сообщает Baza в своем Twitter.

Ранее, после похорон Началовой, представителей российского шоу-бизнеса обвинили в лицемерии. Об этом высказалась блогер Лена Миро, которая заявила, что солнцезащитные очки, в которых многие звезды пришли на церемонию прощания, скрывали не распухшие от слез глаза, а безразличие. В частности, она обрушилась с критикой на Киркорова, который также явился на церемонию в черных очках. По мнению Миро, сказанные в этот день журналистам слова, только подчеркивали лицемерие отечественных звезд.

Сам Киркоров на похоронах отметил, что певица была очень талантливой. По его словам, у нее было много планов на будущее. При этом Киркоров признал, что нечасто виделся с Началовой, однако каждая встреча была теплой и необычной.

Юлия Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет. Врачи боролось за жизнь Юлии восемь дней. Певица попала в больницу из-за проблем с ногой. СМИ отмечали, что у артистки началась гангрена. Осложняли ситуацию давние болезни - подагра и сахарный диабет.

Началова была похоронена на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта. Проститься пришли бывший муж певицы – экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин - и 12-летняя дочь Верой. Также явились коллеги Началовой: Лариса Долина, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков, Катя Лель и другие звезды.

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