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Администрация Порошенко потеряла важный документ

16:40
  • вторник
  • 26 марта 2019

СБУ ведет расследование

В преддверии выборов администрация действующего президента Украины Петра Порошенко сталкивается с новыми проблемами едва ли не каждый день. В частности, выяснилось, что ее сотрудники потеряли секретный документ.
Фавориты президентской гонки на Украине

Пропажу расследуют в СБУ. Выяснилось, что в апреле 2015 года спецслужба передала главе администрации Порошенко Борису Ложкину документы, в которых содержалась секретная информация о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В декабре 2018 года Служба безопасности Украины попросила у чиновников подтвердить их наличие.

Однако выяснилось, что один из документов не был зарегистрирован. Как пишет "Украинские новости", в январе СБУ начала расследовать их пропажу. В результате было установлено, что некие лица потеряли документ. Они нарушили законный порядок обращения с такой информацией.

Теперь потерянные документы могут быть использованы в качестве доказательства "важных фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, в частности причастных к совершению преступления лиц".

Ранее в марте в Киеве было обнаружено тело сотрудника администрации президента Украины. Изначально сообщалось, что он был главным консультантом Главного департамента информационной политики. Однако позднее стало известно, что он был охранником. В полиции установили, что мужчина стал жертвой ограбления. После этого он скончался от ишемической болезни сердца.

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