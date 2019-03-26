Порошенко выбыл из тройки лидеров в рейтинге кандидатов в президенты

До выборов осталось меньше недели, а действующий президент продолжает терять популярность

Меньше недели осталось до выборов президента Украины. На главный пост в стране претендуют 39 человек, из которых реальные шансы победить имеют только трое кандидатов. В эти дни украинские социологи разной степени ангажированности публикуют множество опросов общественного мнения, однако во всех лидирует Владимир Зеленский.

Согласно последним данным "Фонда инновационных проектов", если бы выборы состоялись в предпоследнее воскресенье перед днем голосования, то есть 24 марта, за шоумена свои голоса отдали бы 26,1% украинцев, определившихся с выбором. За Юлию Тимошенко проголосовали 15% опрошенных, за Петра Порошенко — 13,3%. Неожиданностью стал результат Юрия Бойко — его поддержали 15,9% украинцев.

Замыкают пятерку Анатолий Гриценко и Олег Ляшко с результатами 9,5 и 5,8% соответственно. Остальные кандидаты набрали менее пяти процентов, сообщает 112.ua.

Опрос проводился с 22 по 25 марта. Всего было опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборы президента Украины пройдут 31 марта.