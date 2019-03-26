ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко выбыл из тройки лидеров в рейтинге кандидатов в президенты

16:46
  • вторник
  • 26 марта 2019

До выборов осталось меньше недели, а действующий президент продолжает терять популярность

Меньше недели осталось до выборов президента Украины. На главный пост в стране претендуют 39 человек, из которых реальные шансы победить имеют только трое кандидатов. В эти дни украинские социологи разной степени ангажированности публикуют множество опросов общественного мнения, однако во всех лидирует Владимир Зеленский.
Фавориты президентской гонки на Украине

Согласно последним данным "Фонда инновационных проектов", если бы выборы состоялись в предпоследнее воскресенье перед днем голосования, то есть 24 марта, за шоумена свои голоса отдали бы 26,1% украинцев, определившихся с выбором. За Юлию Тимошенко проголосовали 15% опрошенных, за Петра Порошенко — 13,3%. Неожиданностью стал результат Юрия Бойко — его поддержали 15,9% украинцев.

Замыкают пятерку Анатолий Гриценко и Олег Ляшко с результатами 9,5 и 5,8% соответственно. Остальные кандидаты набрали менее пяти процентов, сообщает 112.ua.

Опрос проводился с 22 по 25 марта. Всего было опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборы президента Украины пройдут 31 марта. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.