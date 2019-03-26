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Американские военные самолеты окружили Россию

17:23
  • вторник
  • 26 марта 2019

Разведывательные самолеты кружили вдоль западной границы страны

Сразу три американских разведывательных самолета и беспилотник во вторник провели разведку вблизи российской границы. Летательные аппараты были замечены у Калининградской и Ленинградской областей, а также близ Крыма.

Как пишет "Интерфакс", самолет RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, нескольких часов курсировали вдоль границ Калининградской области. Вместе с ним полеты совершал дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Позднее дрон совершил пролеты вдоль границы Ленинградской области.

Вблизи Крыма, тем временем, кружили самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Последний при этом временами приближался к Севастополю на расстояние около 38 километров.

Накануне сразу несколько американских военных самолетов провели разведку также в районе Калининградской области, вблизи российской базы Хмеймим в Сирии и в районе Тартуса.

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