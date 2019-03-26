Сын известного актера скончался при таинственных обстоятельствах в Москве

Очевидцы рассказали о конвульсиях у умершего

На юго-востоке Москвы найден мертвым 16-летний подросток. Как оказалось, это был сын 38-летнего актера театра и кино Игоря Бужинского.

Очевидцы сообщили, что парень сидел на скамейке. В какой-то момент он упал и начал биться в конвульсиях. К месту происшествия вызвали скорую помощь. Однако прибывшие на вызов врачи оказались бессильны. Школьник умер. Это произошло днем 25 марта.

Медики поставили предварительный диагноз: парень "захлебнулся рвотными массами", пишет KP.RU. Однако точная причина смерти до сих пор не установлена.

Известно, что за несколько часов до трагедии молодой человек общался со своей девушкой. Та предложила разорвать отношения и остаться друзьями. Это очень расстроило ее бывшего спутника. Источник в правоохранительных органах отметил, что школьнику могло стать плохо из-за стресса.

Кроме того, взято на анализ содержимое пластиковой бутылки с холодным чаем, которое лежало рядом. А еще медики должны проверить, есть ли в крови погибшего какие-либо запрещенные вещества. В СКР сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сын Игоря Бужинского завел собственный канал в YouTube. Он публиковал свои интервью с молодыми футболистами и хоккеистами. Сам парень также занимался футболом. Он собирался после школы поступать на факультет журналистики МГУ.

Между тем за несколько дней по смерти молодой человек изменил статус на своей страничке в соцсетях. Он гласил: "Передай гонцу - мне пора к Отцу. А ты траурные кеды надевай, танцуй". Статус оказался цитатой из песни группы "Моргенштерн".

Сам Игорь Бужинский работал в театре Романа Виктюка в середине 2000-х. После этого он перешел в московский Театр имени Михаила Чехова. Он снялся в двух десятках фильмов и сериалов. Среди них – "Мосгаз" и "Простые истины".