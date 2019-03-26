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Беременной Меган Маркл придумали новое обидное прозвище

17:53
  • вторник
  • 26 марта 2019

Работникам дворца не нравится требовательность герцогини

Персонал Кенсингтонского дворца придумал новое обидное прозвище для Меган Маркл. Как выяснили журналисты, за глаза они обыграли ее имя (по-английски Meghan) и называют теперь Me-gain. На русский язык это переводится как "Я получаю".

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Таким образом сотрудники дворца намекнули на амбициозность и требовательность герцогини. Якобы она неоднократно доводила до слез своих помощников, а разбудить своими просьбами может даже в пять утра, пишет Tatler.

Слухи про Меган Маркл приходят из дворца регулярно. Ранее сообщалось, что персонал якобы дал супруге принца Гарри прозвища "ураган Меган" и "герцогиня Трудная".

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