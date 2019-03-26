Беременной Меган Маркл придумали новое обидное прозвище

Работникам дворца не нравится требовательность герцогини

Персонал Кенсингтонского дворца придумал новое обидное прозвище для Меган Маркл. Как выяснили журналисты, за глаза они обыграли ее имя (по-английски Meghan) и называют теперь Me-gain. На русский язык это переводится как "Я получаю".

Таким образом сотрудники дворца намекнули на амбициозность и требовательность герцогини. Якобы она неоднократно доводила до слез своих помощников, а разбудить своими просьбами может даже в пять утра, пишет Tatler.

Слухи про Меган Маркл приходят из дворца регулярно. Ранее сообщалось, что персонал якобы дал супруге принца Гарри прозвища "ураган Меган" и "герцогиня Трудная".