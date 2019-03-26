Триумфатора Загитову оставили без ЧМ в Японии

Не поедет в Фукуоку и Евгения Медведева

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на командный чемпионат мира. Он пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

На турнир поедут Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева. Триумфатор последнего чемпионата мира Алина Загитова и взявшая "бронзу" Евгения Медведева пропустят соревнование.

Кроме того, в соревнованиях среди мужчин от России выступят Михаил Коляда и Александр Самарин. А еще в Японию поедут танцевальная пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также спортивная пара Натальи Забияко и Александра Энберта.

Алина Загитова стала самой молодой спортсменкой за последние 20 лет, сумевшей выиграть все титулы в женском фигурном катании. 16-тилетняя чемпионка помимо золота чемпионата мира завоевала медаль высшей пробы и на Олимпийских играх в 2018 году. Кроме того, она стала чемпионкой Европы и выиграла финал Гран-при в 2017-м.

Россиянка стала автором двух мировых рекордов. На ЧМ в японской Сайтаме по итогам двух программ она набрала 237,5 балла. На втором месте оказалась казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, которая родилась в Москве. Третье место заняла 19-летняя россиянка Евгения Медведева. Самодурова также принимала участие в состязаниях. Она заняла восьмое место.

А вот Елизавета Туктамышева не попала в состав на тот турнир. В своем Twitter она на английском написала, что внутри нее еще жила маленькая девочка, которая "наивно верила", и которую "убили". "Но я боец и я вернусь", - подчеркнула она.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проводится с 2009 года в Японии. Кроме сборных России и хозяев турнира, там выступят команды Канады, Италии, США и Франции. Американские спортсмены трижды побеждали на соревновании в 2009-м, 2013-м и 2015 годах. Дважды победу одерживали японцы (2012, 2017). Сборная России только два раза становилась второй.

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