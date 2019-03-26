ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сенатор Арашуков заинтересовал психиатров

18:20
  • вторник
  • 26 марта 2019

Эксперты намерены проверить его на вменяемость

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рауфу Арашукову. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений - убийствах, давлении на свидетеля и участии в ОПГ. Под стражей бывший сенатор пробудет еще три месяца.

Следователь обосновал ходатайство о продлении ареста необходимостью проведения следственных мероприятий и тем, что Арашукову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты намерены проверить сенатора на вменяемость.

Под стражу взяты еще семь человек: родственники и друзья Арашуковых. Они занимали высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

Главное сегодня
Рауф Арашуков
Рауф Арашуков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.