Сенатор Арашуков заинтересовал психиатров

Эксперты намерены проверить его на вменяемость

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рауфу Арашукову. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений - убийствах, давлении на свидетеля и участии в ОПГ. Под стражей бывший сенатор пробудет еще три месяца.

Следователь обосновал ходатайство о продлении ареста необходимостью проведения следственных мероприятий и тем, что Арашукову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты намерены проверить сенатора на вменяемость.

Под стражу взяты еще семь человек: родственники и друзья Арашуковых. Они занимали высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.