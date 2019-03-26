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Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

19:39
  • вторник
  • 26 марта 2019

Мэр похвалил университет за подготовку высококвалифицированных кадров

Повышение уровня и качества обучения врачей и других медицинских работников является ключевой задачей, которую решает сегодня столичное здравоохранение. Об этом заявил сегодня Сергей Собянин, посещая Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.

Там реализуется долгосрочная стратегия развития образовательной и научной деятельности. Открыт институт электронного медицинского образования и виртуальная учебная клиника. На университетском интернет-портале размещено более 800 лекций, которые доступны для студентов и помогают освободить время для практической подготовки.

Глава города отметил, что Первый мед традиционно является основной базой подготовки высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений столицы.

"Спасибо за программу медицинских классов в московских школах. Это перевернуло отношение наших учащихся к медицине. Стало гораздо больше желающих поступать на медицинские специальности. Качество преподавания изменилось. И самое главное, что уже осознанный выбор, потому что ребята смотрят, как это преподавание ведется, как работать в больницах, поликлиниках, с какими трудностями они столкнутся. То, что это осознанный выбор и то, что ребята осознанно выбирают профессию, это очень-очень важно", - сказал Собянин.

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