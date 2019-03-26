Путин напомнил деятелям культуры слова Станиславского

Президент вручил премии молодым мастерам искусства

В Кремле Владимир Путин вручил президентские премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества. В обеих номинациях каждый год определяются по три лауреата.

Среди молодых мастеров искусства, а к ним относятся люди в возрасте до 35 лет, награды получили:

архитектор Николай Переслегин, он не только проектирует новые здания, но и работает над сохранением культурного наследия Москвы.

художественный руководитель и дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин,

театральный режиссёр из Новосибирска Сергей Чехов.

Премий за произведения для детей и юношества удостоены художник, иллюстратор более чем 300 книг Борис Диодоров, директор московской школы "Класс-центр", автор новаторских концепций гуманитарного образования Сергей Казарновский, и художник-аниматор, создатель образа ёжика в тумане и других любимых детьми и взрослыми персонажей Франческа Ярбусова.

Поздравляя лауреатов, Владимир Путин отметил, сколь значимой всегда была и остаётся роль искусства в воспитании юных поколений.

"Все мы помним слова Константина Сергеевича Станиславского: "Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только ещё лучше". Этот мудрый завет великого режиссёра имеет прямое отношение ко всем произведениям для детей и юношества. Книги, кино, спектакли, музыка должны помогать подрастающему поколению постигать жизнь, её противоречия и сложности, учить отделять зёрна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости. Благодарю вас за служение российской культуре, за ваши блестящие достижения и искренне желаю новых успехов. Спасибо большое за внимание", - сказал Владимир Путин.