ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин напомнил деятелям культуры слова Станиславского

19:48
  • вторник
  • 26 марта 2019

Президент вручил премии молодым мастерам искусства

В Кремле Владимир Путин вручил президентские премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества. В обеих номинациях каждый год определяются по три лауреата.

Среди молодых мастеров искусства, а к ним относятся люди в возрасте до 35 лет, награды получили:

  • архитектор Николай Переслегин, он не только проектирует новые здания, но и работает над сохранением культурного наследия Москвы.
  • художественный руководитель и дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин,
  • театральный режиссёр из Новосибирска Сергей Чехов.

Премий за произведения для детей и юношества удостоены художник, иллюстратор более чем 300 книг Борис Диодоров, директор московской школы "Класс-центр", автор новаторских концепций гуманитарного образования Сергей Казарновский, и художник-аниматор, создатель образа ёжика в тумане и других любимых детьми и взрослыми персонажей Франческа Ярбусова.

Поздравляя лауреатов, Владимир Путин отметил, сколь значимой всегда была и остаётся роль искусства в воспитании юных поколений.

"Все мы помним слова Константина Сергеевича Станиславского: "Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только ещё лучше". Этот мудрый завет великого режиссёра имеет прямое отношение ко всем произведениям для детей и юношества. Книги, кино, спектакли, музыка должны помогать подрастающему поколению постигать жизнь, её противоречия и сложности, учить отделять зёрна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости. Благодарю вас за служение российской культуре, за ваши блестящие достижения и искренне желаю новых успехов. Спасибо большое за внимание", - сказал Владимир Путин.

Главное сегодня
Владимир Путин и художник Франческа Ярбусова
Владимир Путин и художник Франческа Ярбусова
Владимир Путин вручил премии молодым мастерам искусства
Владимир Путин вручил премии молодым мастерам искусства
Владимир Путин выступает на церемонии вручения премий
Владимир Путин выступает на церемонии вручения премий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.