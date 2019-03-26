США оказались равнодушными к судьбе гибнущих в "Рукбане" беженцев

Вашингтон отказался пускать российских военных и международных наблюдателей на территорию лагеря

Американские военные в Сирии в ультимативной форме отказались пропускать представителей России и правительства Арабской республики в лагерь беженцев "Рукбан". Он находится в оккупированной США зоне Эт-Танф на границе с Ираком. По имеющимся данным, десятки тысяч беженцев там страдают от голода и болезней. Российские представители считают, что отказ американцев от пропуска наблюдателей, а также от участия в совещании по ситуации в Рукбане, нельзя объяснить иначе, как желанием США скрыть свои преступления против гражданского населения.

Переговоры по ситуации в "Рукбане" проходят не в самом лагере, а за 40 километров от него - в пункте пропуска Джлеб. Дальше начинается зона, подконтрольная проамериканским бандформированиям. Путь туда закрыт. Представители США, кстати, были приглашены на переговоры, однако ответа не последовало.

Именно через Джлеб должны были выходить беженцы, но эти палатки по-прежнему остаются пустыми. Семь автобусов также ждут пассажиров.

"Американская сторона, на которой лежит прямая ответственность за происходящее в незаконно оккупированной ими зоне Эт-Танф, проигнорировала инициативу, направленную на спасение жителей "Рукбана", и отказалась участвовать в работе координационного совещания. Кроме того, в ультимативной форме заявлено, что Коалиция не допустит в 55-километровую зону Эт-Танф участников координационного совещания", - сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

В лагере "Рукбан" проживает около 50 тысяч человек. По сути, заложников. Американская сторона под любыми предлогами не выпускает людей из лагеря, распространяя заведомо ложную информацию о том, что на родной земле их никто не ждёт.

"Все понимают, что ни один человек не может запретить другому ходить по его земле. Нужно проявить волю для того, чтобы одолеть терроризм и его пособников, и вернуть людей домой, в Сирию!" – заявил начальник военно-политического управления сирийской арабской армии Хасан Хасан.

От беженцев сирийские власти ждут списков желающих покинуть лагерь. Им оформят необходимые документы. Но вместе с тем их ждёт серьёзная проверка. Важно установить личность каждого. Правительство объявило широкую амнистию оказавшимся по ту сторону фронта, но это не касается тех, кто целенаправленно шёл войной на своих сограждан. В разных городах арабской республики готовы принять вынужденных переселенцев. Есть вся необходимая инфраструктура: больницы, школы. Люди будут обеспечены работой.

На координационный совет пригласили и самих беженцев. Старейшины рассказали об условиях жизни в лагере, задали интересующие вопросы и получили гарантии полной безопасности при выходе из "Рукбана".

"Мы хотим вернуться на свою родину, к себе домой! Хотим, чтобы наши дети вернулись. У нас под ногами - голая земля. Детям приходится есть то, что растёт под солнцем. Мы люди мирные - все хотят вернуться домой. А те, кто останется с боевиками, они не с нами", - жалуется старейшина общины лагеря Рукбан Бессам Сулейман.

Каждое слово на совещании зафиксировала делегация ООН. В международной организации, по словам ее представителей, знают о проблеме и готовы содействовать в разрешении.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.