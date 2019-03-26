Экс-министра Абызова заподозрили в создании преступного сообщества

Бывшего чиновника заподозрили в хищении четырех миллиардов рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства страны Михаила Абызова. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, он был бенефициарным владельцем некоторых оффшорных коммерческих организаций. С апреля 2011 года по ноябрь 2014-го он создал и возглавил преступное сообщество.

Следствие установило, что Абызов действовал в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым. Вместе они похитили четыре миллиарда рублей. Эти деньги принадлежали акционерам ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Они осуществляют на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

Похищенные финансовые средства были в полном объеме выведены за рубеж. Петренко подчеркнула, что экс-министр вместе с сообщниками "поставили устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов" под угрозу.

Дело возбуждено по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество". "Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России", - добавила Петренко. С фигурантами проводятся следственные действия.

Михаил Абызов работал в российском правительстве с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018-го. Эту должность он покинул в связи с ее упразднением. Свою работу на этом посту он оценил на "два с плюсом", так как "больше не удалось, чем удалось". После этого сообщалось, что он покинул Россию и живет в Италии.

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