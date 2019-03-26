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Россия и Ливан договорились укреплять дружбу

19:49
  • вторник
  • 26 марта 2019

Во вторник президент Ливана встретился с Владимиром Путиным

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Ливана Мишелем Ауном. Главы двух стран обсудили перспективы развития экономических и культурных связей, а также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

"Ливан - традиционный, давний наш партнёр в регионе Ближнего Востока, северной Африки. Мы поддерживаем отношения с руководством вашей страны и со всеми представителями различных политических сил, конфессий. Мы рады вас видеть в Москве и как президента страны, и как представителя христианской общины. В этом году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Наша страна - тогда Советский Союз - была одной из первых, которая признала независимость Ливана", - напомнил Путин.

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