На приехавшую в Москву Maruv напали разгневанные украинцы

В России встали на защиту певицы

Украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун), которая отказалась представлять свою страну на конкурсе "Евровидение-2019", приехала в Москву. В соцсетях она выложила несколько фотографий, сделанных в России. Одна из них сделана в студии радио Energy.

Правда, не всем понравились действия певицы. За поездку в Москву на нее в комментариях к фото напали пользователи с Украины.

"Так и знала, что от Евровидения она отказалась потому, что в России больше бабок предложили фу", - гласит один из комментариев.

"Так Крым чей? Вы в Москве! Говорите, Крым украинский, а зачем ехать в Москву, где все считают Крым российским", - не понимает еще один пользователь.

"Беспринципный человек, там и оставайся", - отметил еще один комментатор.

Однако в России, напротив, рады приезду популярной певицы. Ситуацию прокомментировал для ТВЦ.RU член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян. "Приятно ощущать, что Maruv стала тем самым соединяющим страны звеном, которого все последние пять лет нам так не хватало. В свое время Саманта Смит сделала возможной разрядку в отношениях между США и СССР. Быть может именно Maruv и ее воля позволят соединить Россию и Украину вновь. Пусть музыка снова нас объединит. Добро пожаловать на гастроли в Россию", - отметил общественный деятель.

Нашлись и те, кто встал на защиту Maruv в ее Instagram. "Никого не слушай. Тебе не нужно Евровидение такой ценой. В России огромное количество твоих почитателей", - говорится в комментарии.

"Ну все, заклюют Анечку", - сетует еще один пользователь.

Ранее Maruv выиграла престижную российскую музыкальную премию ZD Awards в номинации "Прорыв года". После этого она пообещала приехать в Россию.

Скандал с певицей разгорелся после того, как она прошла национальный отбор Украины на "Евровидение". После этого она отказалась от участия в песенном конкурсе из-за кабальных условий контракта Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В частности, НОТУ не нравилось, что певица хочет гастролировать в России. Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказались группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes. В результате в Тель-Авив от Украины не поедет никто.