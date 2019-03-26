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Экс-министру Абызову грозит до 20 лет тюрьмы

20:17
  • вторник
  • 26 марта 2019

Бывшего чиновника подозревают к хищении и создании преступного сообщества

В Москве задержан бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов. Его подозревают в создании преступного сообщества и крупном хищении.

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О возбуждении уголовного дела против Михаила Абызова стало известно 26 марта. Как сообщили в Следственном комитете, бывший чиновник обманом похитил 4 миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей" и вывел эти деньги за границу. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек.

"Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны", - заявили в СКР.

Криминальная деятельность Михаила Абызова относится к периоду 2011-2014-го годов. Тогда, по данным следователей, являлся бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций.

Действия экс-министра квалифицированы по статьям "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем" и "Мошенничество". Согласно Уголовному кодексу, Михаилу Абызову по 210-й статье грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Должность министра по координации деятельности "Открытого правительства"Михаил Абызов занимал с 2012-го по 2018 год. В последнее время, по данным СМИ, проживал в Италии.

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