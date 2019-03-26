В Кремле отреагировали на задержание Абызова

Претензии к экс-министру не связаны с работой в кабмине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о подозрениях в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова заранее. По его словам, главе государства доложили об этом.

Ситуацию с задержанием Абызова прокомментировал и пресс-секретарь премьер-министра страны Олег Осипов. По его словам, претензии правоохранительных органов к нему связаны с его коммерческой деятельностью, а не с работой в кабмине.

"Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом", - приводит его слова ТАСС.

При этом Осипов подчеркнул, что если Абызов сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве, и это будет доказано, то сам факт означает нарушение закона. Также он отметил, что глава кабмина Дмитрий Медведев в курсе произошедшего.

О задержании бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова стало известно ранее во вторник. Его заподозрили в создании преступного сообщества и крупном хищении. В Следственном комитете рассказали, что экс-чиновник обманом похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей". Затем он вывел эти деньги за границу. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек.

Криминальная деятельность Абызова относится к периоду 2011-2014-го годов. Следователи установили, что тогда он являлся бенефициарным владельцем некоторых оффшорных коммерческих организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем" и "Мошенничество". Бывшему министру грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Абызов занимал должность министра по координации деятельности "Открытого правительства" с 2012-го по 2018 год. В последнее время, по данным СМИ, проживал в Италии.